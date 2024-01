Pokemon: svelate le nuove mini-repliche di Poké Ball, arriveranno nel 2024

L'incrollabile popolarità delle Poké Ball da collezione fa da sfondo alla nuova linea di prodotti realizzata da The Wand Company e The Pokemon Company: a partire da quest'anno, gli Allenatori di tutto il mondo potranno acquistare una serie tutta nuova di mini-repliche di Poké Ball.

I nuovi prodotti sfornati dalle fucine creative di The Wand e The Pokemon Company assumeranno i contorni di vere e proprie repliche in scala ridotta delle mitiche Poké Ball utilizzate dai protagonisti della serie di Pokemon (e dai loro emuli videoludici) per arricchire il proprio Pokedex e acquisire nuove 'creature da battaglia'.

Le mini repliche di Poké Ball saranno dotate di sensori tattili e di prossimità, con tanto di nuova base da esposizione sensibile al tatto che è in grado di rilevare la presenza della Poké Ball ed è dotata di un logo illuminato e di uno scintillante anello multicolore che reagisce alle sollecitazioni degli utenti.

Ogni mini replica sarà inoltre accompagnata da un gettone esclusivo da collezione placcato in argento che avrà per protagonista un determinato Pokemon e che potrà essere utilizzato come base a esposizione alternativa.

La prima delle cinque versioni previste da The Pokemon Company, la mini replica della Poké Ball 'classica', sarà disponibile a partire da febbraio. Nel corso del 2024 verranno inoltre lanciate le versioni mini della Mega Ball, dell'Ultra Ball, della Pregio Ball e della Premier Ball.