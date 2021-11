Pokemon: gli sviluppatori hanno la pelle dura, la grafica di Diamante e Perla è migliorata

In occasione dei festeggiamenti per i 25 anni dei Pokemon, Stephen Totilo ha intervisto J.C. Smith, Direttore Marketing Consumer di The Pokemon Company, il quale ha parlato anche della pressione che il team di sviluppo deve affrontare nel portare avanti il franchise e l'eredità di un brand amatissimo da oltre due decenni.

Parlando della tiepida accoglienza ricevuta da Pokemon Spada e Scudo e delle critiche mosse al comparto tecnico di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, Smith fa sapere che "il team di sviluppo ha spesso dovuto affrontare situazioni molto difficili. Ormai hanno la pelle dura, molto più di tante altre persone."

Game Freak e gli altri sviluppatori dei giochi Pokemon ascoltano regolarmente i feedback e le critiche dei giocatori, tuttavia sottolinea Smith è molto importante che i creativi portino avanti la propria visione senza farsi spaventare da eventuali critiche o polemiche che potrebbero nascere a seguito di scelte diverse da quelle che la community si aspetta. E' fondamentale trovare un buon equilibro tra la visione degli autori e le esigenze del pubblico e proprio per questo lavorare al franchise Pokemon non è semplice, afferma in chiusura J.C. Smith.

Ricollegandoci a Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, Centro Pokemon ha pubblicato tre screenshot tratti dal gioco finale che mostrano una grafica migliorata rispetto a quella dei precedenti trailer mostrati da The Pokemon Company. Avete già visto il nostro nuovo video sui Pokemon? Vi sveliamo cosa cambia nei remake di Pokemon Diamante e Perla rispetto agli originali per Nintendo DS.