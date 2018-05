Pokémon Switch: annuncio entro fine mese e integrazione con Pokémon GO, ribadisce Rogers

Continuano, imperterrite, a circolare voci su Pokémon Switch, indubbiamente uno dei giochi più chiacchierati del momento anche se Nintendo continua a mantenere il più stretto riserbo al riguardo.

Nella giornata di ieri la famosa insider Emily Rogers è nuovamente intervenuta su ResetEra per ribadire ancora una volta che, secondo le sue fonti, Pokémon Switch verrà annunciato entro la fine di questo mese. Dal momento che mancano davvero pochi giorni, se l'informazione dovesse rivelarsi veritiera, allora l'annuncio potrebbe davvero essere imminente.

"Questo gioco non sarà svelato/rivelato all'E3. Un evento di 35/40 minuti all'E3 non sarebbe il posto giusto per annunciare il gioco e l'accessorio legato a Pokémon GO", ha aggiunto. Secondo lei, infatti, verrà lanciato anche un accessorio (probabilmente una sorta di bracciale) che permetterà di collegare Pokémon Switch a Pokémon Go, gioco disponibile su dispositivi mobili Android e iOS. Stando alle informazioni in suo possesso sarà venduto separatamente e sarà opzionale.

Nintendo, a quanto pare, vuole sfruttare l'incredibile successo ottenuto da Pokémon GO e integrare le due esperienze, sebbene al momento sia davvero impossibile sapere in che modo ciò avverrà. Non a caso, secondo i rumor più recenti le due versioni del gioco che verranno lanciate su Nintendo Switch si chiameranno Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee. Il "GO" nei titoli potrebbe non essere stato scelto a caso.

Cosa ne pensate? Ribadiamo, come sempre, che nessuna di queste informazioni è stata confermata in via ufficiale, pertanto vi consigliamo di prenderle con le pinze.