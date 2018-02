Pokemon Switch avrà i DLC? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Stando a un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da, sembra proprio che il nuovo capitolo dei Pokemon in arrivo sufinirà per ricevere nuovi DLC nel corso del tempo. Il gioco verrà supportato dopo l'uscita con una serie di espansioni?

The Pokemon Company ha aperto una nuova posizione per un Localization Associate, includendo tra le responsabilità della mansione "la creazione di video e screenshot in-game", "la gestione degli asset software" e "il testing e la preparazione dei dati relativi ai DLC". Anche se nell'annuncio non è stato menzionato nello specifico il nuovo Pokemon per Switch, la posizione di lavoro avrebbe luogo a Londra, nella stessa sede in cui vengono effettuate le localizzazioni dei capitoli principali della serie.

Nintendo sarebbe dunque intenzionata a supportare Pokemon Switch con la pubblicazione di nuovi DLC dopo il debutto del gioco, magari come visto con Zelda Breath of the Wild? A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher e dagli sviluppatori, ricordandovi che il gioco risulta ancora sprovvisto di una finestra di lancio precisa (il titolo potrebbe arrivare fra il 2018 e il 2019).