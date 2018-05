Pokemon Switch compare (e scompare) nei listini di Walmart

Ci risiamo, Walmart colpisce ancora. Nelle scorse settimana la nota catena ha svelato per errore titoli come RAGE 2 (poi effettivamente annunciato), Gears of War 5, Just Cause 4, Splinter Cell 7 e Borderlands 3. Oggi è la volta di Pokemon Switch, comparso nei listini del rivenditore.

Come riportato da USGamer, la pagina del prodotto è stata rimossa, la scheda non riportava purtroppo indicazioni di alcun tipo sul gioco e sulla data di uscita, anche la copertina è un semplice placeholder, una cover bianca con la scritta "Pokemon" in nero.

Che Walmart sia pronta per aprire i preordini di Pokemon Switch, il cui reveal potrebbe essere imminente? Difficile dirlo ma con ogni probabilità il gioco non è stato inserito per caso sul sito della compagnia, non è escluso quindi che un possibile annuncio possa essere molto vicino.

Secondo i rumor trapelati nelle scorse settimane, Pokemon per Switch si intitolerà Pokémon Let's GO e arriverà in due versioni (Pikachu ed Eevee), proponendo una sorta di remake di Pokemon Blu, Giallo, Rosso e Verde, riportandoci quindi a Kanto insieme ai Pokemon di prima generazione.

Non ci resta che attendere annunci ufficiali da parte della casa di Kyoto, Pokemon Switch potrebbe essere uno dei grandi protagonisti dell'E3 di Nintendo...