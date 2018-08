Pokemon Switch: Game Freak cerca nuove figure professionali per accelerare i lavori

Come sappiamo, Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee non sono gli unici due giochi dei Pocket Monsters attualmente in fase di sviluppo, Game Freak è infatti al lavoro anche su un nuovo capitolo regolare della saga, in uscita alla fine del 2019 su Switch.

Lo studio giapponese sembra essere attualmente impegnatissimo nello sviluppo del nuovo gioco dei Pokemon e per questo sta cercando nuove figure professionali da inserire nello staff. Nello specifico, Game Freak è alla ricerca di un Planner e di un Motion Designer, nel primo caso viene richiesta "esperienza nella pianificazione di meccaniche specifiche per i giochi di ruolo" mentre nel secondo "esperienza nella creazione di meccaniche strategiche", elementi che sembrano calzare perfettamente al mondo dei Pokemon.

Al momento Nintendo non si è sbilanciato sul nuovo Pokemon Switch, sappiamo che il titolo è in fase di sviluppo e che il lancio è previsto alla fine del 2019. Quest'anno invece vedremo Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, spin-off sullo stile di Pokemon GO in arrivo il 16 novembre insieme al controller Pokèball. I due giochi non sembrano essere stati accolti positivamente dagli appassionati del franchise, come dimostra anche il numero di preorder inferiori alle aspettative, in calo rispetto ai numeri generati dai precedenti episodi della serie.