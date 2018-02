Pokemon Switch: gli Starter trapelati in rete sono fake, l'autore esce allo scoperto

Nella giornata di ieri, sono trapelate in rete le immagini concept dei presunti tre Pokemon Starter di ottava generazione, che dovrebbero fare il suo debutto in. Oggi, l'autore ha vuotato il sacco confermando la natura fake delle immagini.

L'autore ha confessato con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook:

"Salve a tutti. Dopo essermi fatto un bel po’ di risate, ritengo che il gioco possa finire. In breve, sono io l’autore dei leak che ultimamente hanno fatto tanto scalpore. Ci sono stato a lavorare per un bel po’ di tempo, e mi sono fatto dare una mano da un mio amico giapponese per le scritte che sono state tanto discusse.

È stato molto divertente, inizialmente non pensavo avrebbe avuto così tanta rilevanza, poi l’ho visto esplodere anche su YouTube, Twitter, fan art, meme, persino Rule34 e non riuscivo a crederci.

Chiedo scusa a chi ci ha creduto e sperava che fossero veri, e mi complimento con chi non ne è rimasto convinto e lo ha fatto notare in maniera più o meno edgy.

Però in generale già il fatto che abbia avuto tutta questa portata mi fa capire che forse sono riuscito a creare qualcosa di davvero convincente.Pace e amore, e se volete potete pure cominciare a lanciarmi addosso tutti gli insulti che mi merito."

I tre Pokemon in questione dunque non saranno gli Starter di ottava generazione, per scoprirli dovremo probabilmente attendere ancora qualche mese...