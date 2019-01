Pokemon Switch:grafica, data di uscita e indizi sul gameplay in nuovi rumor

Il nuovo anno si apre con una serie di interessanti indiscrezioni e voci di corridoio riguardanti Pokemon RPG, l'ambizioso progetto di Game Freak che coinvolgerà tutti gli Allenatori dell'iconica serie Nintendo in una nuova avventura in salsa ruolistica in esclusiva su Nintendo Switch.

A far rimbalzare in rete i nuori rumor dedicati al prossimo capitolo dell'epopea di The Pokémon Company sono i giornalisti dell'autorevole portale videoludico francese di JeuxVideo.

Dalle pagine del loro canale Twitter ufficiale, i colleghi transalpini hanno sintetizzato tutte le voci di corridoio raccolte dalle loro fonti anonime in un messaggio che, seppur stringato, rivela moltissime informazioni sul progetto.

A voler dar retta ai "rumoristi" contattati da JeuxVideo, infatti, sembrerebbe proprio che Pokemon RPG per Nintendo Switch dovrebbe essere commercializzato alla fine del 2019. Sempre in via puramente teorica, il titolo dovrebbe essere caratterizzato da un sistema di gioco completamente nuovo, con una marcata impronta ruolistica e un approccio inedito al sistema di cattura dei mostriciattoli, specie in ragione del fatto che gli Allenatori dovranno ingegnarsi per acchiappare gli sfuggenti Pokémon di ottava generazione. Ma non è tutto.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, gli sviluppatori di Game Freak avrebbero rinnovato l'engine di Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee per trasformare il loro nuovo, attesissimo titolo in uno dei giochi graficamente più belli per Switch, oltreché il più evoluto dell'intera serie dal punto di vista squisitamente estetico.

Chissà, magari ne sapremo qualcosa di più sul nuovo gioco di Pokémon per Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct che, stando sempre alle indiscrezioni trapelate online in questi giorni, dovrebbe essere trasmesso il prossimo 10 gennaio.