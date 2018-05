Pokémon Switch: su Nintendo UK è ora possibile registrarsi alla mailing list ufficiale

Ufficialmente, di Pokémon Switch, non sappiamo nulla. L'unica cosa confermata da Nintendo è la sua esistenza. In rete circolano innumerevoli rumor, alcuni incredibilmente interessanti, ma pare che qualcosa stia cominciando a muoversi anche sul versante ufficiale.

Nintendo UK ha infatti ufficialmente aperto le registrazioni alla mailing list dedicata a Pokémon Switch. Gli iscritti riceveranno in anteprima informazioni sul gioco e sui preordini dello stesso, non appena saranno disponibili. Se siete interessati, potete registrarvi anche voi a questo indirizzo.

Che stia per arrivare l'annuncio ufficiale? La famosa insider Emily Rogers, come vi abbiamo riferito questa mattina, è fermamente sicura che il reveal avverrà entro la fine di questo mese. Secondo lei, inoltre, assieme al gioco verrà lanciato anche un accessorio (opzionale) che permetterà di collegarlo a Pokémon GO, gioco disponibile sugli smartphone Android ed Apple. L'obiettivo della casa giapponese pare sia quello di integrare le due esperienze, visto l'incredibile successo ottenuto da GO.

Secondo altri rumor, Pokémon Switch tornerà alle origini e includerà i Pokémon di prima generazione. Le due edizioni potrebbero chiamarsi Let's GO Pikachu e Let's GO Pikachu. L'inserimento della parola "GO" potrebbe non essere un caso, alla luce di quanto riferito poc'anzi.

Non possiamo far altro che continuare a pazientare in attesa di informazioni ufficiali. Nel frattempo, vi consigliamo di restate sintonizzati su queste pagine e di registrarvi alla mailing list.