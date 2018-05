Pokemon Switch: nuovi rumor puntano sui Pokemon della prima generazione

Continuano ad avvicendarsi sempre più rumor riguardo il nuovo Pokemon per Nintendo Switch in sviluppo presso Game Freak. Le ultimissime voci di corridoio parlano di un ritorno dei Pokemon della prima generazione.

L'utente di Reddit Real Leaks, che già a inizio aprile aveva parlato dell'esistenza delle versioni Eevee e Pikachu (i cui domini sono stati registrati solo pochi giorni fa) ha quest'oggi affermato che proprio come accaduto con Pokemon GO, anche i nuovi Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee si concentreranno sui Pokemon della regione di Kanto, ovvero quelli della prima generazione. Ovviamente per il momento nulla di tutto ciò è confermato ufficialmente, dunque vi invitiamo a prendere questa notizia come un semplice rumor. Per saperne di più, probabilmente dovremo attendere l'E3 2018. Nintendo infatti potrebbe parlare del gioco durante il suo consueto direct, che si terrà martedì 12 giugno alle ore 18:00 (fuso orario italiano), o nel corso della Nintendo Treehouse, programmata per i giorni successivi.

Nell'attesa, vi riassumiamo che secondo le voci di corridoio degli ultimi tempi, Pokemon Switch verrà annunciato fra pochi giorni, debutterà in autunno e presenterà alcune delle caratteristiche che hanno determinato il successo di Pokemon GO. Cosa vi aspettate del primo gioco di Pokemon per console casalinghe?