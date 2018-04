Pokémon Switch: il nuovo RPG di Nintendo darà il via all'ottava generazione?

Per quanto non si conosca ancora alcuna informazione concreta al riguardo, il nuovo gioco della serie Pokémon è uno dei più attesi dai possessori di Nintendo Switch. Diversi fan sono in attesa di un reveal completo del gioco, che possa finalmente svelare quale sarà la regione in cui potranno avventurarsi.

Molti giocatori stanno teorizzando sul gioco, ed alcuni di essi sperano di tornare a scorrazzare per la regione di Kanto, magari con un vero e proprio reboot del gameplay della serie. Tuttavia, stando a quanto riportato dal magazine ufficiale di Nintendo Spagna, il nuovo Pokémon potrebbe addirittura dare il via all'ottava generazione. La grande N non ha però ancora fatto alcun annuncio pubblico al riguardo, dunque vi invitiamo caldamente a prendere con le dovute cautele la notizia, in quanto le informazioni riportate sulla rivista potrebbero essere smentite in altre occasioni. Nei mesi scorsi erano trapelate in rete le presunte immagini degli Starter di ottava generazione, ma in seguito l'autore dei disegni ha ammesso la natura non autentica degli stessi.

Pokémon Switch è atteso al lancio tra la fine del 2018 e il 2019. Staremo a vedere se Nintendo coglierà l'occasione offerta dal palco dell'E3 2018 di Los Angeles per svelare nuove informazioni sul suo attesissimo titolo. Voi che aspettative avete per il prossimo titolo di questa amata serie?