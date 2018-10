Pokemon Switch permetterà di utilizzare i mostri già catturati

Parlando ai microfoni di GameSpot USA, Junichi Masuda di Game Freak ha rivelato che lo studio sta lavorando per permettere di utilizzare i mostriciattoli già catturati nei precedenti episodi della serie anche nel nuovo Pokemon RPG per Nintendo Switch.

Come sappiamo, il nuovo Pokemon per Switch dovrebbe arrivare alla fine del 2019 e Masuda svela a riguardo che: "Game Freak è al lavoro per abilitare il supporto a Pokemon Bank, con l'obiettivo di permettere di utilizzare i Pokemon già catturati in Pokemon Ultrasole e Ultraluna. Sappiamo che si tratta di una caratteristica importante, non vogliamo che i mostri già presenti nel Pokedex vadano persi nel passaggio da un gioco all'altro. E' complicato da spiegare e stiamo ancora definendo bene il tutto ma comunque vogliamo assolutamente trovare il modo di trasferire i Pokemon già catturati anche nel nuovo gioco."



Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli su Pokemon Switch, il gioco è previsto indicativamente per il Natale del prossimo anno, a novembre invece i giocatori potranno divertirsi con Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, disponibili in esclusiva su Nintendo Switch.