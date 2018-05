Pokémon Switch potrebbe essere una sorta di remake di Rosso/Blu e tornare alle origini

Uno dei giochi più attesi in assoluto dai possessori di una Nintendo Switch è ancora completamente avvolto nel mistero. Parliamo del nuovo titolo dedicato ai Pokémon: Nintendo ha confermato il suo sviluppo tempo addietro, ma non ha mai rivelato alcun dettaglio.

In rete è possibile trovare speculazioni ed indiscrezioni d'ogni sorta, nessuna però confermata in via ufficiale. Nei giorni scorsi, tuttavia, un giornalista ritenuto più che affidabile ha svelato qualche informazione nel corso di un podcast. Parliamo di Daan "NintenDaan" Koopman, che lavora per siti popolari come GameXplain, GoNintendo e Nintendo World Report, e che afferma di essere in contatto con alcune fonti interne di Game Freak.

Solitamente non parla di rumor e voci non confermate, ma questa volta sembra aver fatto un'eccezione. Innanzitutto, ha affermato che i suoi contatti nel team di sviluppo non sanno ancora se il titolo riuscirà ad essere pronto per il 2018. Fonti vicine a Nintendo, invece, sono più fiduciose riguardo al lancio del gioco entro quest'anno.

Quando gli sono state chieste informazioni sulla tipologia di gioco, NintenDaan ha risposto: "Lo dirò nella maniera più prudente possibile: non si tratta dell'ottava generazione. È una specie di remake, ma non un remake di Diamante e Perla". L'intervistatore ha poi affermato che gli piacerebbe giocare ad un remake di Rosso e Blu. A quale punto, Dann ha risposto: "Beh, non sei poi molto lontano dalla verità". A giudicare da quanto riferito, il nuovo Pokémon per Nintendo Switch non darà il via all'ottava generazione di mostriciattoli, bensì potrebbe essere una sorta di remake di Pokémon Rosso e Blu (i primi titoli della serie pubblicati nel 1996). Che il team di sviluppo stia pianificando un ritorno alle origini nella regione di Kanto?

Ci teniamo a precisare che non c'è nulla di certo al riguardo e che nessuna delle informazioni sopra riportate è stata confermata da Nintendo, pertanto vi consigliamo di prenderle con la dovuta cautela. Al momento non possiamo far altro che continuare a pazientare nell'attesa di un annuncio ufficiale, che ci auguriamo possa arrivare quanto prima, magari nel corso dell'imminente E3 2018. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe tornare nella regione di Kanto?