Pokemon Switch: registrati i domini pokemonletsgopikachu.com e pokemonletsgoeevee.com

Martedì 15 maggio la compagnia CSC Corporate Domains ha registrato i domini pokemonletsgopikachu.com e pokemonletsgoeevee.com, i quali sembrano confermare i rumor circolati questa mattina: Pokemon per Switch arriverà in due versioni, denominate Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee?

CSC Domains è la stessa compagnia che possiede domini come Nintendo.com e NintendoSwitch.com, registrati per conto di Nintendo of America. La registrazione degli indirizzi PokemonLetsGoPikachu.com e PokemonLetsGoEevee.com sembra essere reale, considerando che la stessa azienda possiede ha registrato in passato anche i domini Pokemon-Sun.com e Pokemon-Moon.com.

Proprio in relazione a questo, alcuni utenti di ResetERA hanno dato il via a una serie di speculazioni: i domini di Pokemon Sole e Luna vennero registrati il giorno prima della presentazione dei due giochi in questione, c'è chi sta ipotizzando dunque un possibile reveal previsto per oggi o domani, comunque entro la fine della settimana.

Come rivelato da Laura Kate Dale nelle scorse ore, Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Eevee dovrebbero essere annunciati entro fine mese e vedere la luce nel corso dell'autunno, probabilmente tra ottobre e novembre. Al momento vi invitiamo a prendere quanto riportato come semplici speculazioni, in attesa di conferme ufficiali da parte di Nintendo e The Pokemon Company.