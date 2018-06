Pokemon Switch sarà un gioco completamente inedito e introdurrà nuovi mostriciattoli

Oltre a Pokemon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, Game Freak sta sviluppando anche un nuovo episodio principale della serie, in arrivo su Nintendo Switch nel 2019. Il presidente della compagnia ha rivelato alcuni dettagli in proposito sulle pagine dell'ultimo numero di Famitsu.

Tsunekazu Ishihara conferma la finestra di lancio già annunciata (seconda metà del 2019) e fa sapere che il "nuovo RPG dei Pokemon è un progetto completamente nuovo e includerà molte nuove creature... di fatto piacerà agli amanti dei precedenti capitoli, inoltre avrà la miglior grafica mai vista fino ad oggi per un gioco della serie."

Secondo quanto trapelato, Pokemon per Switch darà il via all'ottava generazione di mostri, il lancio è previsto per la stagione natalizia del prossimo anno mentre per il 2018 Game Freak si concentrerà su Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, in arrivo il 16 novembre in contemporanea mondiale.