Pokemon Switch sarà svelato il 31 maggio? In arrivo una notizia shock...

Nel corso dello show televisivo giapponese Oha Suta è stato annunciato che il 31 maggio sarà "un giorno speciale per gli amanti dei Pokemon", una "notizia shock" sarebbe in arrivo infatti proprio l'ultimo giorno del mese corrente.

Il conduttore ha parlato di "un momento che darà il via a una vera e propria nuova storia", senza però rivelare ulteriori dettagli... che l'annuncio in questione sia legato a Pokemon per Nintendo Switch?

L'ipotesi sembra essere decisamente probabile, secondo alcuni insider (tra cui Emily Rogers) Pokemon Switch sarà svelato ufficialmente a maggio e mancano ormai pochissimi giorni alla fine del mese. Le due cose non sembrano essere casuali e la data annunciata per il reveal misterioso coincide proprio con quanto rumoreggiato nei giorni scorsi.

Emily Rogers ha poi ribadito anche la forte integrazione con Pokemon GO, la possibile presenza di uno speciale accessorio dedicato e i nomi dei due giochi, che dovrebbero intitolarsi Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee, con marchi e domini già registrati tra aprile e maggio. Tra poche ore ne sapremo di più...