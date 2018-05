Pokemon Switch uscirà probabilmente in due versioni: Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee?

Si continua a parlare di Pokemon GO: un leak pubblicato su 4Chan e ripreso da VG247.com sembra aver svelato i nomi delle due versioni del gioco, apparentemente denominate Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee.

Su 4Chan è stato pubblicato anche il presunto logo dei due giochi, che potete trovare in calce alla notizia. Nei giorni scorsi Emily Rogers ha confermato che Pokemon Switch sarà annunciato probabilmente entro la fine del mese e che l'obiettivo di Nintendo è quello di portare nella serie qualche ingrediente preso da Pokemon GO: "In che modo Nintendo Switch può beneficiare del successo di Pokemon GO, e in che modo Pokemon GO può beneficiare del successo di Nintendo Switch? Magari per la console ibrida verrà prodotto un accessorio simile al braccialetto uscito per il gioco mobile?"

Al momento ovviamente vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni, la presentazione nel mese di maggio viene data per certa da molti insider, con un ricco approfondimento a seguire all'E3 2018. Anche il lancio in autunno sembra essere confermato e nei giorni scorsi altre fonti hanno rivelato che Nintendo e Game Freak manterranno la tradizione della doppia edizione, senza però svelare ulteriori informazioni in merito.