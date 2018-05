Pokemon Switch verrà svelato entro fine mese? Nuove indiscrezioni da Emily Rogers

Dopo aver parlato della possibile finestra di lancio, l'insider Emily Rogers è tornata a fare nuove indiscrezioni su Pokemon Switch: stando alle sue parole, il gioco verrà svelato entro il mese di maggio con un titolo che farà "alzare le sopracciglia" a molte persone.

Come anticipato nel precedente rumor, Emily Rogers sostiene che Pokemon Switch uscirà entro il 2018 sulla console ibrida, rendendosi disponibile in due versioni (esattamente come accadeva per i precedenti capitoli della serie). Stando alle nuove indiscrezioni, il gioco verrà svelato ufficialmente entro il mese, per poi ricevere ulteriori approfondimenti durante l'E3 2018 di Los Angeles.

Altro dettaglio interessante, Emily Rogers è convinta che il nuovo capitolo per Switch trarrà insegnamento dal successo di Pokemon GO. Queste le sue parole in proposito: "In che modo Nintendo Switch può beneficiare del successo di Pokemon Go, e in che modo Pokemon Go può beneficiare del successo di Nintendo Switch? Magari per la console ibrida verrà prodotto un accessorio simile al braccialetto uscito per il gioco mobile?".

Infine, per solleticare ulteriormente la curiosità dei fan, l'insider ha aggiunto che i titoli scelti per la nuova iterazione della serie faranno "alzare le sopracciglia" a un bel pò di gente. Finalmente ne sapremo di più entro la fine del mese, con il reveal ufficiale di Nintendo? O dovremo attendere la fiera losangelina?