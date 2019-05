Pokemon: il Tamagotchi di Eevee è ora disponibile in Giappone

The Pokemon Company e Bandai Namco Games Japan hanno reso disponibile in Giappone il Tamagotchi di Eevee come parte di una collaborazione denominata con non troppa fantasia "Eevee x Tamagotchi".

Nintendo Life ha proposto una recensione di questo gadget dallo stile retrò, in vendita in Giappone su Amazon Japan e nei negozi di giocattoli al prezzo di poco più di 10 euro. Il design dell'ovetto è simile a quello utilizzato per il Tamagotchi del ventesimo anniversario uscito nel 2016 anche in Occidente, al posto di un tenero pulcino dovremo ovviamente prenderci cura del volpino Eevee, che potrà anche evolversi in Flareon, Jolteon, Vaporeon, Leafeon, Glaceon, Espeon, Umbreon o Sylveon, nonchè nelle tre forme speciali Pop Star Eevee, Team Rocket Eevee e Ditto Eevee.

Vedremo mai il Tamagotchi di Eevee in Europa? Difficile dirlo, nonostante il grande successo di Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee e il prossimo arrivo di Pokemon Spada e Scudo, questo tipo di merchandising non ha riscosso particolare successo in Occidente negli ultimi anni, se non tra una ristretta nicchia di nostalgici.