Parte il Pokémon Team Championship in Italia su Pokémon Scarlatto e Violetto

Mentre si avvicina l’evento di San Valentino di Pokémon Scarlatto e Violetto, i due nuovi titoli per Nintendo Switch accolgono in Italia il grande evento Pokémon Team Championship, per tre mesi di sfide ad altissimo tasso adrenalinico che coinvolgeranno dieci squadre.

Questa competizione a team è organizzata in modo molto simile all'NBA: il roster di ciascuna delle 10 squadre in gara è creato tramite draft da parte dei capitani e ognuna di esse è ispirata a una regione Pokémon, da Kanto a Paldea. A partecipare non saranno solo i grandi nomi del Belpaese, ma anche giocatori pluripremiati a livello internazionale come Oliver Eskolin, Joseph Ugarte, Thomas Gravouille, Guillermo Castilla Diaz e Eduardo Cunha, il campione del mondo in carica.

L’evento sarà una prova effettiva ai massimi livelli delle potenzialità della Teracristallizzazione e, dopo una prima fase, le migliori quattro squadre passeranno a una serie di match a eliminazione diretta per determinare i finalisti e, dunque, la squadra che vincerà il titolo.

Il Pokémon Team Championship assume peraltro connotati puramente esport: a raccontare l’evento saranno i caster Francesco Pardini, Pietro Xella, Nicholas Ramacciotti ed Andrea Di Tivoli, che delizieranno il pubblico di appassionati con tante curiosità e approfondimenti a non finire, dall’8 febbraio al 26 aprile. Il tutto verrà trasmesso sul canale Twitch di Francesco Pardini (francescopardinivgc), Campione nazionale 2011 e 2015.