Pokémon: teaser per Project Piplup e ottime relazioni tra DeNA e Nintendo

Dopo aver dato nuova vita alla storia di Pokémon Snap per Nintendo 64, The Pokémon Company è al lavoro su molteplici progetti, tra i quali fa ora la sua comparsa una new entry.

La compagnia ha infatti pubblicato un misterioso teaser trailer, dedicato ad un altrettanto peculiare "Project Piplup". Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, vede protagonista - come facilmente intuibile - proprio Piplup, Pokémon di tipo Acqua introdotto con la IV Generazione di creature Game Freak. Il progetto - si afferma - ha l'obiettivo di "diffondere nel mondo il fascino di Piplup" e, almeno al momento, non sembra essere correlato ad un gioco.

Parallelamente, dalla dirigenza di DeNA arrivano i nuovi risultati finanziari, accompagnati da una sessione di Q&A con gli investitori. Interrogata in merito alle relazioni con la casa di Kyoto, gli autori di Pokémon Masters hanno dichiarato di non avere al momento nulla da annunciare in merito a nuove collaborazioni, ma assicurato che le relazioni con Nintendo si mantengono ottime. Negli anni, DeNA si è occupata della trasposizione in chiave mobile di diverse IP del colosso giapponese. Tra i titoli, possiamo ad esempio citare Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem: Heroes e Mario Kart: Tour.