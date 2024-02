Pokémon Trading Card Game aspettando Pocket: riscopriamo il classico per Game Boy Color!

Al Pokémon Presents di febbraio 2024 c'è stato spazio anche per l'annuncio di Pokémon Trading Card Game Pocket, nuovo gioco per sistemi mobile che ripropone in chiave digitale il celebre Gioco di Carte Collezionabili. Ma il reveal ha fatto viaggiare i fan storici indietro nel tempo, precisamente all'epoca del Game Boy Color.

Alla fine del 1998 in Giappone, infatti, venne pubblicato il videogioco di Pokémon Trading Card Game, fruibile non solo su Game Boy Color ma anche sul Game Boy classico seppur privo di colori ed interamente basato sul gioco di carte omonimo che all'epoca già stava facendo furore sul suolo nipponico. L'Europa dovette aspettare qualche anno in più visto che le celebri carte vennero commercializzate tempo dopo (ricordate a tal proposito quando sono uscite le carte Pokémon in Italia?), ma nel dicembre del 2000 l'opera sviluppata da Hudson Soft e Creatures per conto di Nintendo divenne realtà anche nei nostri territori.

Il gameplay riproponeva in maniera sostanzialmente fedele le regole del gioco originale tra mazzi di 60 carte, Pokémon Base con relative Evoluzioni, Carte Energia da assegnare per effettuare gli attacchi, alterazioni di status e Carte Addestramento per influenzare l'andamento della partita. Il titolo per GBC era dunque un prodotto dalla forte componente strategica a turni, dove l'attenta e bilanciata programmazione del proprio mazzo e le tipologie di Pokémon inseriti potevano spesso fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Certo, essendo totalmente fedele alla controparte reale anche il fattore casualità ha un ruolo chiave nelle meccaniche di gioco, e la randomicità delle carte pescate rendeva spesso imprevedibile l'andamento di una partita, nel bene e nel male.

A rendere però ancora più speciale il gioco ci pensò l'introduzione di una vera e propria avventura che ricalcava lo stile dei principali giochi Pokémon dell'epoca: il giocatore è chiamato a diventare campione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon sconfiggendo gli 8 Campioni dei Club (equivalente dei capipalestra) della regione fino allo scontro con i Quattro Grandi Maestri in possesso delle Carte Leggendarie. Un simpatico richiamo dunque al filone principale che ha dato così uno scopo ancora più chiaro al gioco oltre alla semplice ma avvincente collezione delle 226 carte totali offerte dall'opera, nascoste nelle buste d'espansione conquistate sconfiggendo gli avversari.Le carte inclusi in Pokémon Trading Card Game si basano sui primi tre set originali del prodotto cartaceo (Set Base, Jungle e Fossil), affiancati da diverse Carte Promo diffuse all'epoca oltre a qualche creazione speciale pensata appositamente per il videogioco.

Nel 2001 venne inoltre prodotto un seguito, pubblicato tuttavia solo in Giappone e mai arrivato ufficialmente in occidente: Pokémon Card GB2 Great Rocket-Dan Sanjo sbarcò sempre su Game Boy Color e, oltre ai tre set originali, aggiunse le carte del quarto set originale, Team Rocket. Tornando invece al primo episodio, nel 2014 venne riproposto attraverso la Virtual Console del Nintendo 3DS, mentre dal 2023 oggi è accessibile attraverso il catalogo Game Boy di Nintendo Switch Online. Se dunque siete iscritti al servizio e volete ingannare l'attesa di Pokémon Trading Card Game Pocket, sapete già con cosa intrattenervi a partire già da ora!