Pokemon Trading Card Game Classic: quanto costano, quando escono e che carte ci sono

Durante il Pokemon Presents del 27 febbraio è stato annunciato Pokemon Trading Card Game Classic, una confezione speciale che segna il ritorno del primo storico set di Carte Collezionabili Pokemon uscite tra il 1999 e il 2000.

Iniziamo subito dicendo che le "classiche" bustine non torneranno nei negozi, in questo caso ci troviamo di fronte ad un set premium a tiratura limitata che include tre deck e tutto l'occorrente per giocare. Un prodotto realizzato in collaborazione con Studio Nendo, le carte (ad eccezione delle carte energia) non sono valide nei tornei ufficiali e possono essere utilizzate solamente per giocare con gli amici.

Pokemon Card Game Classic costa 35.000 yen (circa 240 euro al cambio attuale), la confezione include 60 carte divise in tre deck (Venusaur & Lugia Ex, Charizard & Ho-oh Ex e Blastoise & Suicune Ex), un tabellone di gioco, tre box, due set di marcatori, due sfere d'argento e segnalini 3D.

Tra le carte incluse troviamo Charizard, Blastoise, Venusaur e i tipi di energia Acqua, Fuoco ed Erba, oltre a Ho-Oh Ex, Lugia Ex e Suicune Ex, non mancheranno poi le Carte Allenatore. L'uscita è prevista per ottobre 2023 in Giappone e novembre 2023 sui mercati internazionali tra cui Stati Uniti, Canada, America Latina e territori EMEA. Le carte saranno tradotte in giapponese, inglese, coreano e cinese tradizionale.

Dal 28 febbraio in Giappone si potrà partecipare ad una lottatore su Pokémon Center Online e sul sito di Nendo House per provare ad aggiudicarsi l'acquisto del set. Per quanto riguarda l'acquisto e la disponibilità in Europa, maggiori dettagli verranno diffusi prossimamente.