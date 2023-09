Pokémon Trading Card Game Classic: il nostalgico box Premium ha una data d'uscita!

Il set da collezione Pokémon Trading Card Game Classic è stato svelato da The Pokémon Company nel mese di marzo 2023. Da allora, sfortunatamente, del gioco - che rappresenta una variante "da tavolo" del GCC Pokémon ispirata ai set di carte collezionabili di fine anni Novanta - non si era saputo più nulla. Almeno fino ad oggi.

Sì, perché con un comunicato stampa The Pokémon Company ha annunciato che il Pokémon Trading Card Game Classic arriverà il 17 novembre presso tutti i rivenditori autorizzati. Il gioco è stato creato in collaborazione tra The Pokémon Company, Creatures Inc. e nendo, una società di design fondata in Giappone nel 2002. Se volete rinfrescarvi la memoria, potete dare un'occhiata al primo trailer del Card Game Classic Pokémon.



Il comunicato stampa conferma che il Pokémon Trading Card Game Classic comprende tre mazzi da gioco precostruiti. Al loro interno troveremo le carte Pokémon di Charizard, di Venusaur e di Blastoise con un'illustrazione identica a quella dell'ormai mitico set base del GCC Pokémon. Accanto a queste ultime, anche Pikachu e Mewtwo "vintage" saranno rilanciati con questo set.



Insieme alle carte classiche, però, il cofanetto comprenderà tante carte inedite e moderne, come Lugia-ex, Ho-Oh-ex e Suicune-ex, perfetti per permettere ai giocatori di provare nuove strategie con i propri mazzi. Tra le altre nuove carte abbiamo poi Sun Seed, Scorching Charcoal e Drops in The Ocean, finora mai rilasciate nel gioco di carte collezionabili occidentale. Completa il pacchetto un esclusivo Mr. Mime del set base, che per la prima volta esce dal mercato giapponese e arriva anche su quello occidentale.



Come dicevamo, però, il Pokémon Trading Card Game Classic è una sorta di gioco da tavolo che ripesca le regole del cardgame Pokémon: per approcciarvi al gioco, insomma, non avrete bisogno di alcuna collezione di carte, ma vi basteranno i mazzi precostruiti presenti all'interno del set. Proprio per questo, il cofanetto arriva anche con tutti gli accessori necessari a giocare: al suo interno troverete infatti un tabellone di gioco di alta qualità, un portaoggetti con tutti i segnalini e le pedine necessari a giocare, e persino un set di bustine protettive e portamazzi per il vostro deck.