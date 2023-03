Pokémon Trading Card Game Classic: un salto nel passato, uno sguardo al futuro

L’annuncio di Pokémon Trading Card Game Classic risale al Pokémon Direct di fine febbraio, al quale il prodotto dedicato al TCG Pokémon ha fatto il suo esordio lasciando il pubblico a bocca aperta. Vediamo dunque cosa è esattamente Pokémon Trading Card Game Classic.

Un set per collezionisti e neofiti

Sicuramente, Pokémon Trading Card Game Classic sarà un prodotto per collezionisti e neofiti del GCC Pokémon, ma non certo per i giocatori competitivi già rodati: tutte le carte contenute nel set da collezione (energie escluse) non saranno infatti valide negli eventi ufficiali, il che le rende pressoché inutile nel competitivo. Se siete dei giocatori incalliti, insomma, non fate parte del target di pubblico di The Pokémon Company, anche se potreste voler acquistare il prodotto per nostalgia dei “bei tempi” del GCC Pokémon.



All’atto pratico, però, Pokémon Trading Card Game Classic è un cofanetto con tutto ciò che serve per iniziare a giocare al GCC Pokémon: al suo interno troverete infatti un campo da gioco doppio (dunque sia per voi che per l’avversario), due set di marcatori, dei segnalini 3D e due monete d’argento. Seguono tre box protettivi per mazzi e, ovviamente, tre deck “vintage” da 32 carte del TCG Pokémon. L’idea del prodotto, insomma, è quella di “depurare” il GCC Pokémon da tutta la componente collezionabile e renderlo una sorta di boardgame o di gioco in scatola standalone, che poi può essere ampliato, da chi lo desidera, mediante le espansioni. Un ottimo punto di partenza per i neofiti che desiderano imparare il gioco, insomma.

Operazione nostalgia in corso…

Come abbiamo già visto nel video di presentazione del prodotto, i tre deck, che sono il piatto forte della proposta di Pokémon Trading Card Game Classic, sono dedicati rispettivamente a Venusaur, Charizard e Blastoise, le tre evoluzioni finali degli starter di Kanto Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Le tre carte (e, presumibilmente, anche tutti gli altri reprint contenuti nel set) avranno un design che ricorderà da vicino quello dell’ormai mitologico set base di Pokémon, pubblicato nel lontano 1999 nelle edicole di buona parte del mondo.



Tra le altre carte che abbiamo potuto vedere, anche se solo di sfuggita, abbiamo un Pikachu con illustrazione “beta” (quella più “cicciona” di quella definitiva, per intenderci) e la carta allenatore dedicata al Professor Oak. Tuttavia, le carte del set base che non saranno contenute nei tre deck da collezione non riceveranno alcun reprint: alcuni, dunque, potrebbero chiedersi se la pubblicazione di Pokémon Card Game Classic influirà su prezzi e quotazione delle carte vintage sul mercato, ma la risposta in questo caso sembra essere un sonoro “no”. A differenza di quanto fatto da Konami per celebrare il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, infatti, The Pokémon Company non ripubblicherà per intero il primo set di espansione del suo GCC.

In aggiunta, le nuove carte saranno immediatamente riconoscibili e diverse da quelle “storiche” per via del simbolo dedicato al deck di riferimento sulla carta (CLF per il mazzo Erba, CLL per il mazzo Fuoco, CLK per il mazzo Acqua) e per via della particolare laminatura foil che esse presentano e che copre sia l’illustrazione che i bordi della carta, mentre negli originali degli anni Novanta essa era meno marcata e si limitava solo all’artwork.



… Ma con un occhio al futuro!

Da questa descrizione, Pokémon Trading Card Game Classic sembra un prodotto pensato unicamente per fare leva sul fattore nostalgia dei suoi fan. In realtà, le cose non stanno proprio così. Ogni mazzo avrà infatti una componente “contemporanea”, che affiancherà quella vintage: per esempio, le boss card del mazzo Erba saranno Venusaur insieme a Lugia EX, quelle del mazzo Fuoco saranno Charizard e Ho-Oh EX, mentre quelle del mazzo Acqua saranno Blastoise e Suicune EX. Tra le altre carte già confermate abbiamo anche Chansey nel mazzo verde (che sarà probabilmente un monotipo erba con innesti di tipo normale), Mewtwo nel mazzo azzurro (che dunque sarà bi-tipo acqua-psico) e il già citato Pikachu nel mazzo rosso (il quale sarà di nuovo un bi-tipo fuoco-elettro).



Per quanto riguarda il prezzo del set Pokémon Trading Card Game Classic, esso dovrebbe attestarsi attorno ai 35.000 Yen, ossia 275 Euro, in Giappone. Quando il prodotto arriverà in Italia, nella seconda metà del 2023, il suo prezzo potrebbe finire per aggirarsi attorno ai 300 Euro. Inoltre, sempre in Giappone (e più avanti, si spera, anche in occidente) arriverà nel corso dell’estate il set-nostalgia Pokémon 151, che segnerà una sorta di ripartenza dai primi 151 mostriciattoli per il GCC Pokémon. Sfortunatamente, però, ulteriori dettagli sul set non sono ancora stati rilasciati da The Pokémon Company.