Pokemon Trading Card Game Classic: un trailer svela l'elegante set da gioco

Il primo annuncio fatto all'ultimo evento dedicato ai mostriciattoli tascabili è quello di Pokemon Trading Card Game Classic, un prezioso set che farà la gioia di tutti gli appassionati del popolare gioco di carte collezionabili.

Il trailer mostrato al Pokémon Presents lascia intendere che Pokemon Trading Card Game Classic sia un elegante set contenente tutto ciò che serve per giocare con le carte da collezione. All'interno troverete infatti un tavolo da gioco, un set con le vecchie carte e tanti altri accessori che renderanno uniche le sfide contro altri giocatori. Al momento non è chiaro quale sia il costo del pacchetto e quale sia la data d'uscita, ma vista la tiplogia di prodotto di cui stiamo parlando è molto probabile che non solo il prezzo sia elevato, ma anche che le scorte disponibili verranno esaurite in un batter d'occhio.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo oggetto che farà impazzire i collezionisti di tutto il mondo, vi ricordiamo che ulteriori informazioni arriveranno nel corso dei Campionati Mondiali di Pokémon.

