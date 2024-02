Pokémon Trading Card Game Pocket annunciato per mobile: esce nel 2024

Oltre all'annuncio di Leggende Pokémon Z-A, nel corso del Pokémon Presents del 27 febbraio 2024 c'è stato spazio anche per una novità incentrata sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, precisamente un nuovo videogioco pensato per dispositivi mobile.

The Pokémon Company ha alzato il sipario su Pokémon Trading Card Game Pocket, in arrivo su piattaforme iOS e Android nel corso del 2024. L'opera sviluppata da Creatures e DeNA promette di riportare in chiave digitale tutto il fascino dell'originale Gioco di Carte Collezionabili, che si tratti di giocare contro altri giocatori attraverso le regole ufficiali o anche semplicemente di collezionare: ogni giorno sarà possibile aprire due pacchetti gratis, in modo così da iniziare la nostra raccolta e prepararci ad eventuali scambi con altri utenti. La funzione di scambio potrebbe non essere disponibile subito al lancio, ma si prospetta in ogni caso uno degli aspetti più promettenti di Pokémon Trading Card Game Pocket.

il gioco offrirà inoltre sia carte riprese dalle reali espansioni fisiche sia carte completamente inedite pensate appositamente per l'occasione, con tanto di effetti speciali volte a rendere l'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. A questo punto rimane solo da scoprire quando Pokémon Trading Card Game Pocket sarà effettivamente disponibile nel corso di quest'anno, si spera non troppo tardi.