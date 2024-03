Pokémon Trading Card Game Pocket: quando esce su iPhone e Android? E' gratis o si paga?

Il già ampio parco titoli dedicato ai Pokémon si appresta ad espandersi ulteriormente con l'arrivo di Pokémon Trading Card Game Pocket, un nuovo gioco mobile dedicato al popolare Gioco di Carte Collezionabili. Scopriamo assieme le piattaforme di destinazione, il periodo di lancio e la modalità di distribuzione.

Dove e quando esce Pokémon Trading Card Game Pocket?

Frutto della collaborazione tra Creatures Inc. (già autori del GCC Pokémon) e DeNA, Pokémon Trading Card Game Pocket è un videogioco sviluppato e ottimizzato per dispositivi mobili, dunque è previsto solo su iOS e Android. La data di lancio precisa non è ancora nota, ma durante il Pokémon Presents del 27 febbraio 2024 è stato chiarito che verrà pubblicato nel corso del 2024.

Pokémon Trading Card Game Pocket è gratis o si paga?

Pokémon Trading Card Game Pocket è un gioco free-to-start. Ciò significa che potrà essere scaricato e giocato gratuitamente, ma che al tempo stesso includerà il supporto all'acquisto di contenuti aggiuntivi, presumibilmente bustine contenenti carte digitali aggiuntive. Non temete però, Pokémon Trading Card Game Pocket non lascerà a secco coloro che non vogliono spendere denaro: Creaturs e DeNa hanno già chiarito che sarà possibile aprire due buste di espansione al giorno senza costo.

L'esatto impatto delle microtransazioni sull'economia del gameplay non è ancora nota, dal momento che tale aspetto potrà essere saggiato solamente dopo il lancio ufficiale. Allo stato attuale, dunque, non sappiamo fin dove sarà possibile arrivare senza spendere denaro aggiuntivo.

Che tipo di gioco è Pokémon Trading Card Game Pocket?

Come il nome lascia intendere, si tratta di un nuovo videogioco ispirato al GCC Pokémon che permette di collezionare le carte dei mostriciattoli (alcune ispirate agli artwork del passato, altre totalmente inedite), effettuare degli scambi con gli altri giocatori (questa funzione potrebbe non essere disponibile al lancio) e sfidarli in battaglia. Il sottotitolo Pocket sottintende la sua elevata accessibilità, dal momento che sono previste lotte più rapide con regole ottimizzate.

A proposito di carte, è stata confermata la presenza di Carte Immersive, dotate di illustrazioni animate pensate per far immergere i giocatori all'interno del mondo dei Pokémon. Se non lo avete ancora fatto, guardate il trailer dell'annuncio di Pokémon Trading Card Game Pocket.