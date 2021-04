Pokemon: tre nuove Carte Giganti gratis con 20€ di spesa da GameStopZing!

In occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario del brand dei Pokémon, lo scorse mese GameStopZing ha lanciato una promozione che ha permesso agli appassionati delle tenere creature di ottenere gratis il primo set di tre Carte Giganti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, raffiguranti Grookey, Scorbunny e Sobble.

Ebbene, il primo round si è concluso, ed è stata ufficialmente rinnovata la selezione: recandovi adesso nei punti vendita della catena potete mettere le mani sul secondo set di 3 Carte Giganti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, composto da Rowlet, Litten e Popplio. La procedura per ottenerle non è cambiata: non dovete far altro che spendere almeno 20 euro acquistando uno o più prodotti del Gioco delle Carte Collezionabili Pokémon (su uno scontrino unico) entro il 6 maggio 2021, in questo modo avrete diritto a ricevere una confezione contenente le Carte Giganti di Rowlet, Litten e Popplio, ossia i tre Pokémon Starter di settimana generazione introdotti in Sole e Luna per Nintendo 3DS. Nei prossimi mesi verranno messe a disposizione altre 6 buste con 18 Carte Giganti esclusive, che porteranno il totale a 24!

Da GameStopZing trovate un'ampia selezione di prodotti dedicati al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che tra l'altro il 15 aprile si arricchirà ulteriormente con la pubblicazione dell'espansione GCC Pokemon Spada e Scudo Stili di Lotta. In vendita anche il raccoglitore Carte Jumbo con esclusiva carta Pikachu Gigante non reperibile in altro modo.