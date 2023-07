Pokémon, ufficiale il kit 'My First Battle': si impara a giocare con gli starter di Kanto

Ve lo avevamo preannunciato una decina di giorni fa, ma ora è ufficiale: il box Pokémon GCC: La Mia Prima Battaglia esiste, ed è in arrivo a fine estate anche in occidente. Sfortunatamente, non si tratta di un'espansione vera e propria, ma di un prodotto pensato per i neofiti e per i più piccoli: ecco cosa contiene.

Il box è un prodotto pensato per semplificare ulteriormente le meccaniche del GCC Pokémon, in modo da renderle appetibili anche ai più piccoli: considerato che, nella triade di cardgame composta da Yu-Gi-Oh!, Magic e dal GCC Pokémon è proprio quest'ultimo il più semplice, possiamo ipotizzare che il box sia stato pensato per un pubblico essenzialmente composto da bambini.

Il prodotto è dunque simile ai Trainer Kit e ai set Battle Academy degli anni scorsi, ma con una variante molto importante: i deck non avranno 60 carte come nel formato di gioco standard, né le 40 del formato prerelease; al contrario, essi saranno composti da 17 carte l'uno, limitando ovviamente le opzioni strategiche dei giocatori. I deck saranno già "prefabbricati" e non potranno essere modificati con carte provenienti dal resto dei prodotti del GCC, perché le carte del kit "My First Battle" avranno un dorso con un'illustrazione diversa dalle altre.

Insomma, si tratterà di un kit pensato per il gioco standalone, più una sorta di gioco da tavolo che un Gioco di Carte Collezionabili vero e proprio. Esagerando, il prodotto potrebbe essere una "versione per bambini" del Pokémon Trading Card Game Classic presentato a febbraio, anch'esso in uscita nel corso dell'autunno e anch'esso pensato per proporre un'esperienza standalone ai giocatori.

Oltre ai due mazzi da 17 carte, il set comprenderà due tappetini da gioco, un libro delle regole, una moneta metallica a tema Pokémon di grandi dimensioni, sei token premio (che sostituiranno le Carte Premio) e un foglio di contatori danno. Dalle prime immagini del set, pare che ne verranno rilasciate due versioni diverse: la prima sarà dedicata a Pikachu e Squirtle, mentre la seconda avrà per protagonisti Charmander e Bulbasaur. Il kit arriverà in Europa il 29 settembre.