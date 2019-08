Pokémon Ultraosole e Ultraluna: distribuzione gratuita di Lunala e Solgaleo Shiny!

Mentre gli allenatori di tutto il mondo attendono con impazienza il lancio di Pokémon Spada e Scudo, fissato per il 15 novembre, The Pokémon Company continua a supportare i titoli della generazione precedente annunciando la distribuzione gratuita di due nuovi Pokémon leggendari in versione shiny: Lunala e Solgaleo!

Gli allenatori che visiteranno uno dei negozi che partecipano all'iniziativa dall'1 ottobre al 15 novembre, otterranno un codice per ricevere uno di questi due Pokémon leggendari. Coloro che lo inseriranno in Pokémon Ultrasole o Pokémon Sole riceveranno un Lunala cromatico, mentre quelli che lo utilizzeranno in Pokémon Ultraluna o Pokémon Luna otterranno un Solgaleo cromatico. Ogni codice potrà essere usato una sola volta.

Il Lunala cromatico sarà di livello 60 e conoscerà le mosse Raggio d'Ombra, Psicoshock, Forza Lunare e Lucelunare. Il Solgaleo cromatico sarà di livello 60 e conoscerà le mosse Astrocarica, Cozzata Zen, Urlo e Mattindoro. A seguire le istruzioni per utilizzare il codice:

Avvia Pokémon Ultrasole, Pokémon Ultraluna, Pokémon Sole o Pokémon Luna; Seleziona Dono Segreto dal menu di avvio; Seleziona Ricevi dono; Seleziona Tramite codice seriale/password, poi Sì, quindi nuovamente Sì per collegarti a Internet; Inserisci il tuo codice; Attendi mentre avviene il trasferimento del Pokémon leggendario; Parla al postino o alla postina che troverai in qualsiasi Centro Pokémon per ricevere il tuo Pokémon leggendario; Salva il gioco!

Ne approfittiamo per ricordarvi che, a differenza dei precedenti capitoli, Pokémon Spada e Scudo non supporteranno Pokémon Global Link