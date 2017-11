Pokemon Ultrasole debutta al primo posto della classifica italiana

è stato il gioco più venduto in Italia nella settimana che va dal 13 al 19 novembre, seguito da. Un debutto ai piani alti della Top Ten per i due nuovi giochi Nintendo.

Top 10 Console (13/19 Novembre)

Da segnalare come Pokemon Ultrasole e Ultraluna siano presenti anche con le rispettive Limited Edition occupando le posizioni numero sei e sette. Star Wars Battlefront 2 si piazza a ridosso del podio nella settimana di lancio mentre Need for Speed Payback occupa la posizione numero nove.

POKEMON ULTRASOLE 3DS CALL OF DUTY WWII PS4 POKEMON ULTRALUNA 3DS STAR WARS BATTLEFRONT II PS4 FIFA 18 PS4 POKEMON ULTRASOLE LIMITED EDITION POKEMON ULTRALUNA LIMITED EDITION GRAN TURISMO SPORT PS4 NEED FOR SPEED PAYBACK PS4 ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4

Top 10 PC (13/19 Novembre)

FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION THE SIMS 4 CALL OF DUTY WWII FARMING SIMULATOR 17 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY BLACK OPS II OVERWATCH GAME OF THE YEAR EDITION GTA V

Su PC, trionfa Football Manager 2018, il quale scalza The Sims 4 dal podio. Call of Duty WWII si piazza al terzo posto, Overwatch Game of the Year Edition rientra invece in Top Ten, alla posizione numero 9.