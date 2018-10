Pokemon Ultrasole e Ultraluna accolgono il misterioso Zeraora, vediamo come ottenerlo

Dal primo ottobre e fino al 15 novembre, il Pokemon misterioso Zeraora può essere ottenuto in Pokemon Ultrasole e Ultraluna visitando i negozi aderenti all'iniziativa. Per ottenere la creatura basterà seguire le istruzioni riportate di seguito.

Per prima cosa dovrete ottenere un codice di Zeraora presso i negozi aderenti all'iniziativa (come GameStop). Una volta ottenuto il codice vi basterà seguire questi passaggi:

Avvia Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna.

Seleziona Dono Segreto dal menu di avvio.

Seleziona Ricevi dono.

Seleziona Tramite codice seriale/password, poi Sì, quindi nuovamente Sì per collegarti a Internet.

Inserisci il tuo codice.

Attendi mentre avviene il trasferimento di Zeraora.

Parla al postino o alla postina che troverai in qualsiasi Centro Pokémon per ricevere il tuo Zeraora.

E non dimenticare di salvare il gioco!

Zaraora si presenta come un Pokemon di tipo Elettro molto versatile. Tra le abilità disponibili segnaliamo Pugni Plasma, una mossa esclusiva in grado di trasformare tutti gli attacchi di tipo Normale in tipo Elettro per un turno. La creatura avrà inoltre con sé un Palloncino, uno strumento che lo rende immune alle mosse di tipo Terra, solitamente superefficaci contro i Pokemon di tipo Elettro. Di seguito elenchiamo le statistiche di Zaraora:

Livello: 50

Abilità: Assorbivolt

Strumento: Palloncino

Natura: casuale

Mosse: Pugni Plasma, Tuonopugno, Zuffa, Tuono

Segnaliamo inoltre che dal 2 novembre sarà disponibile anche Pokemon Sole e Luna: Tuoni perduti, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon in cui è presente lo stesso Zeraora.