Pokemon Ultrasole e Ultraluna: come ottenere Lycanroc Forma Crepuscolo

Per l'uscita di, Game Freak ha pensato di lanciare una nuova forma speciale di: la. Vi spiegheremo quindi come ottenerla il più in fretta possibile, poiché l’evento sarà disponibile solo per un periodo limitato di tempo.

Come ottenere Rockruff con Dono Segreto

Una feature ormai ricorrente da anni nella famosa serie videoludica è quella del Dono Segreto. In Ultrasole e Ultraluna per poter sbloccare questa feature bastano pochi minuti di gioco. Infatti, una volta scelto lo starter, potete salvare e riavviare il gioco. Arrivati al menu iniziale, dove si può scegliere di avviare la propria partita, sarà comparsa la voce "Dono Segreto". Selezionatela e connettetevi ad Internet. Potrete così ottenere il vostro Rockruff, e avrete tempo fino solo al 10 gennaio per poterlo avere.

Una volta fatto questo, avviate il vostro salvataggio, recatevi nel Pokèmon Center più vicino, e un postino sarà lì ad attendervi con ciò che volevate. Rockruff avrà una mossa o un'altra a seconda della versione di gioco: Rogodenti in Ultrasole o Incrotuono in Ultraluna Inoltre avrà con sé in entrambi i giochi lo strumento Bandana. Questo permette al Pokèmon che lo tiene di avere il 10% di possibilità di sopravvivere ad un attacco fatale. In caso di successo rimarrà con 1 solo PS.

Come far evolvere Rockruff in Lycanroc Forma Crepuscolo

Come detto prima, la forma crepuscolo di Lycanroc sarà molto rara, poiché potrà essere ottenuta solo da questo Rockruff evento e in nessun altro modo. Rockruff, normalmente, si evolve nella forma Giorno in Ultrasole o Notte in Ultraluna. Per farlo evolvere nella forma Crepuscolo dovrete assicurarvi che il Pokèmon salga al livello 25 tra le 17:00 e le 17:59, secondo come è impostato l’orologio del vostro Nintendo 3DS. Quindi il mio consiglio è quello di salvare prima di questo orario, così in caso qualcosa andasse storto potrete ricaricare la partita, avendo portato il Pokèmon al livello 24 e non oltre. Poi farlo salire, magari grazie ad una Caramella Rara se non volete rischiare di farlo evolvere dopo il tempo stabilito, o attraverso delle lotte. Alla fine del procedimento avrete questa bellissima forma di Lycanroc.