Pokemon Ultrasole e Ultraluna: come ottenere Magearna tramite Codice QR

Rispetto ai precedenti capitoli,hanno subito vari cambiamenti, ma una caratteristica che è rimasta inalterata è quella di poter ottenere vari Pokémon tramite. Tra questi vi è appunto, che può essere ottenuto alla stessa maniera di

Magearna venne reso disponibile inizialmente solo in Giappone, per le proiezioni dei film della serie. Nintendo però decise di estendere questa possibilità anche in Europa e in Nord America. Il QR Code appariva alla fine del film, e quindi bisognava per forza di cose recarsi alle proiezioni di esso. Per vostra fortuna vi mostreremo qui i QR Code necessari per ottenere il vostro Magearna. Questi funzionano sia in Sole e Luna che in Ultrasole e Ultraluna.



Come utilizzare il QR Code di Magearna in Ultra Sole e Ultra Luna

Di solito, per poter utilizzare i QR Code, bisogna procedere poco nel gioco. Infatti questa possibilità viene sbloccata molto presto ed è possibile ottenere molti Pokémon grazie a ciò. Ecco infatti una lista per Sole e Luna, che però funziona anche per i nuovi titoli.

Per Magearna invece bisogna completare il gioco diventando campione di Alola. Una volta fatto questo, potrete scannerizzare il QR Code, aprendo il Menu, con la fotocamera del vostro Nintendo 3DS. Recatevi poi nella città di Hau’oli, più precisamente nel negozio "Cimeli e Rarità", dove troverete un postino ad attendervi con il vostro nuovo Pokèmon.

Questo Magearna, che riceverete al livello 50, avrà l'abilità Cuoreanima (la quale aumenterà l’Attacco Speciale ogni volta che un Pokémon in campo andrà KO) e le mosse Cannonflash, Cannonfiore, Fortuncanto e Altruismo. Inoltre terrà con sé lo strumento Tappo d’argento, utile per gli allenamenti del Sig. Pro.