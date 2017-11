Pokémon Ultrasole e Ultraluna: come partecipare alle Missioni Globali e ottenere premi

Come in, anche in, sono state implementate le. Come potrete intuire dal nome, esse consistono nel raggiungimento di alcuni obbiettivi da parte di tutta la community. Vi spiegheremo quindi come partecipare a queste missioni e quali saranno quelle future.

Come registrare un account Global Link per le Missioni Globali

Create un ID Sincrogioco: Nella Festiplaza entrate nel castello e interagite con il PC sulla destra, poi scegliete l’opzione per creare l’ID Sincrogioco. Create o accedete al vostro account del Club Allenatori di Pokémon: Recatevi sul sito ufficiale di Pokémon e registratevi. L’account del Club Allenatori di Pokémon sarà proprio questo, quindi è molto probabile che lo abbiate già. Registrate il gioco nel Pokémon Global Link: Adesso recatevi su questo sito e, dopo aver fatto l’accesso, aggiungete il vostro gioco. Per farlo ricordatevi che dovrete inserire il vostro ID Sincrogioco. Partecipate alle Missioni Globali: Quando ci sarà una nuova Missione Globale, recatevi nel castello della Festiplaza e parlate con la ragazza a destra. Vi farà registrare e da questo momento, anche senza dare nessun contributo alla missione, riceverete i premi in caso di successo o meno.

Lista delle Missioni Globali e possibili premi

Per ora solamente i premi della prima Missione Globale sono stati rivelati. Intanto però, registrato un account Global Link, raddoppierete i vostri premi, raggiungendo fino a 4.000 Festigettoni.

Ecco una lista delle Missioni Globali programmate:

Acchiappali tutti! : Questa sarà disponibile dal 17 al 28 Novembre e l’obbiettivo sarà di catturare 10’000'000 di Pokémon. In caso di successo riceverete 2000 FG, in caso di fallimento invece, solo 1000.

: Questa sarà disponibile dal 17 al 28 Novembre e l’obbiettivo sarà di catturare 10’000'000 di Pokémon. In caso di successo riceverete 2000 FG, in caso di fallimento invece, solo 1000. Divertiti con il Surf Mantine! : Si svolgerà dal 12 al 27 Dicembre. Per ora i dettagli sono sconosciuti.

: Si svolgerà dal 12 al 27 Dicembre. Per ora i dettagli sono sconosciuti. Alla conquista dell’Agenzia Lotta! : Potrete parteciparvi tra il 9 e il 23 Gennaio. Dettagli ancora non disponibili.

: Potrete parteciparvi tra il 9 e il 23 Gennaio. Dettagli ancora non disponibili. Piantagione di Pokégioli! : Ottenibile tra il 6 febbraio e il 20. Nella precedente edizione, consisteva nel piantare 3'000'000 di Pokègioli.

: Ottenibile tra il 6 febbraio e il 20. Nella precedente edizione, consisteva nel piantare 3'000'000 di Pokègioli. Scambiamo sulla GTS! : Dal 6 al 20 marzo. In Sole e Luna l’obbiettivo fu di 1'000'000 di scambi.

Incubatrice di uova! : Sarà disponibile tra il 3 e il 17 aprile. Lo scorso traguardo fu di 200'000 uova.

: Sarà disponibile tra il 3 e il 17 aprile. Lo scorso traguardo fu di 200'000 uova. Pioggia di PL all’Albero Lotta! : Si svolgerà tra l’1 e il 17 maggio. Nella scorsa edizione i giocatori dovettero raggiungere 250'000 Punti Lotta.

: Si svolgerà tra l’1 e il 17 maggio. Nella scorsa edizione i giocatori dovettero raggiungere 250'000 Punti Lotta. Divertimento nel Festiplaza!: L’ultima Missione Globale avrà luogo tra il 5 e il 19 giugno. I dettagli non sono disponibili.

Partecipare alle Missioni Globali di Pokemon Ultrasole e Ultraluna vi permetterà dunque di ottenere interessanti ricompense, tra cui Festagettoni e Pokègioli.