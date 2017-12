Pokemon Ultrasole e Ultraluna: come rendere competitivi i propri Pokemon

Allenare iper partecipare alle sfide online sunon è certo un compito facile. Quest’attività richiede infatti tempo e dedizione, ma i risultati ottenuti ripagheranno tutto il vostro impegno.

In questa guida troverete dunque alcuni utili consigli che vi aiuteranno a potenziare i vostri Pokemon e dominare le classifiche online.

Se desiderate creare una squadra da utilizzare nei tornei e nelle competizioni ufficiali, i vostri Pokemon dovranno avere le migliori statistiche possibili. Per cui non sarà sufficiente completare il gioco e accedere alla sezione dedicata: dovrete infatti dedicare del tempo al farming di oggetti e dovrete seguire degli allenamenti specifici. Dovrete inoltre bilanciare le statistiche dei vostri Pokemon in base allo stile di gioco che desiderate attuare. Prestate inoltre attenzione al meta della scena competitiva, in modo da creare una squadra equilibrata e in grado di contrastare avversari di ogni genere. Sbloccate le mosse che più si addicono alle vostre preferenze e cercate di potenziare tutti i Pokemon presenti nel vostro team ufficiale, senza trascurarne nessuno.

Valutate se utilizzare o meno pozioni e pietre evolutive a seconda delle vostre strategie di gioco e mantenete sempre alto l’umore dei vostri Pokemon, coccolandoli con la stilo del vostro 3DS. In tal modo, i mostriciattoli svilupperanno con voi un profondo legame e il loro rendimento in battaglia migliorerà di conseguenza. A volte riusciranno, ad esempio, a evitare le offensive avversarie, oppure resisteranno a un colpo che, normalmente, li avrebbe mandati al tappeto.

Ricordate infine di creare un team eterogeneo, in grado di rispondere efficacemente agli attacchi provenienti da Pokemon di ogni tipo. In questo modo potrete affrontare tutti i vostri rivali a testa alta, godendo di buone probabilità di vittoria.