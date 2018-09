Pokemon Ultrasole e Ultraluna: come ricevere Poipole Cromatico

The Pokemon Company ha annunciato che dal 19 ottobre regalerà un Poipole Bianco Splendente da utilizzare in Pokemon Ultrasole e Ultraluna a tutti gli allenatori iscritti al Club Allenatori di Pokemon.

Per ricevere Poipole Cromatico vi basterà essere iscritti alla newsletter entro il 10 ottobre 2018, potete farlo comodamente cliccando qui, ricordatevi di accettare il consenso all'utilizzo dei dati personali per poter ricevere comunicazioni da parte di The Pokemon Company.

Fatto questo, a partire dal 19 ottobre riceverete il codice per scaricare Poipole Bianco Splendente, il Pokemon (di livello 40) possiede l'abilità Ultraboost ed è equipaggiato con le mosse Velenotrappola, Congiura, Velenpuntura e Dragopulsar.

Come riscattare il codice? Seguite questi semplici passi:

Avvia Pokémon Ultrasole o Ultraluna

Dal menu principale seleziona la voce Dono Segreto e subito dopo Ricevi Dono

Seleziona la voce "Ricevi Dono tramite Codice Seriale o Password"

Assicurati di essere connesso a Internet e inserisci il codice ricevuto via email

Parla con un qualsiasi posto all'interno di un Centro Pokémon per ottenere Poipole Cromatico

Importante: ricordatevi di salvare il gioco dopo aver effettuato l'operazione, così da non doverla ripetere in futuro, solo così Poipole Shiny sarà vostro per sempre.