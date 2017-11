Pokemon Ultrasole e Ultraluna: come trasferire i Pokemon di vecchia generazione

Dall’uscita dellaagli inizi del 2014, il servizio ideato da Nintendo per conservare e trasferire i propri Pokémon tra diversi titoli della serie, ha supportato tutti i capitoli usciti per 3DS, enon hanno fatto eccezione.

Con l’arrivo dell’aggiornamento in questi giorni per la Banca Pokémon, è stato aggiunto un nuovo Pokédex Nazionale e la tanta attesa compatibilità con le versioni Virtual Console di Oro e Argento.

Come depositare Pokémon di ogni generazione nella Banca

Il servizio della Banca Pokémon ha un costo annuale di 4,99 € e permette di depositare direttamente Pokémon dei seguenti giochi:

Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna

Pokémon Sole e Luna

Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha

Pokémon X e Y

Pokémon Versione Nera e Versione Bianca

Pokémon Versione Nera 2 e Versione Bianca 2

Pokémon Versione Rossa (Virtual Console)

Pokémon Versione Blu (Virtual Console)

Pokémon Versione Gialla (Virtual Console)

Pokémon Versione Oro E argento (Virtual Console)

Per i giochi della sesta generazione in poi (X e Y, Rubino Omega e Zaffiro Alpha, Sole e Luna, Ultra Sole e Ultra Luna) dovrete usare direttamente sul vostro 3DS l’app della Banca Pokémon, tenendo inserita la cartuccia del gioco da cui volete depositare i Pokémon, oppure se avete la copia digitale direttamente senza questo passaggio.

Per i giochi della quinta generazione (Bianco, Nero, Bianco 2 e Nero 2) e dei titoli Virtual Console (Oro, Argento, Rosso, Blu e Giallo) dovrete invece utilizzare un’altra app, che vi verrà fornita al momento della sottoscrizione del servizio della durata di un anno: il Pokétrasferitore. Per quanto riguarda i titoli Virtual Console però c’è una limitazione, infatti potrete trasferire i Pokémon solo su Luna, Sole, Ultra Sole e Ultra Luna, e non sui giochi precedenti.

Se volete invece portare Pokémon di quarta generazione (Diamante, Perla, Platino, Heart Gold e Soul Silver) nella Banca, il discordo si fa più complicato. Infatti dovrete avere a disposizione almeno un’altra console della famiglia DS o 3DS e recarvi nel Centro Pokétrasporto all’interno di Bianco, Nero, Bianco 2 o Nero 2, per la precisione sul Percorso 15, che sarà accessibile solo dopo aver battuto la Lega di Unima. Nell’altra console dovrete aver inserito il gioco da cui desiderate portare i Pokémon, e avviare il Download DS. Così, partecipando ad un minigioco, avrete i vostri mostriciattoli sulla cartuccia di quinta generazione, e utilizzare il Pokétrasferitore.

Infine, per quanto riguarda invece i giochi di terza generazione (Zaffiro, Rubino, Smeraldo, Verde Foglia e Rosso Fuoco) avrete bisogno di una console DS o DS lite, con la quale, attraverso Diamante, Perla o Platino, potrete recarvi nel Parco Amici, e con la cartuccia GBA inserita prelevare i Pokèmon desiderati. Da lì in poi per poterli portare fino a Ultra Sole e Ultra Luna basterà, per modo dire, usare la procedura descritta in precedenza.

La procedura è piuttosto macchinosa, soprattutto per le generazioni più vecchie e probabilmente non ne vale la pena, soprattutto per l’avvento degli scambi online. A meno che non abbiate qualche Pokémon nelle vostre cartucce che avete catturato con fatica e che volete avere con voi nel vostro viaggio o qualcuno di molto raro, difficilmente reperibile nelle ultime generazioni.