Pokémon Ultrasole e Ultraluna: ecco come ottenere i leggendari Zekrom o Reshiram

Nuovo mese, nuova distribuzione gratuita di mostriciattoli in Ultrasole e Ultraluna! I Pokémon leggendari Zekrom e Reshiram sono comparsi per la prima volta nella regione di Unima, ma a ottobre sarà possibile portarli in giro anche ad Alola!

Potrete ottenere Zekrom nella vostra copia di Pokémon Sole/Ultrasole o Reshiram in Pokémon Luna/Ultraluna tramite Nintendo Network dal 5 al 21 ottobre. Per farlo, sarà sufficiente seguire queste istruzioni:

Avviate Pokémon Sole, Pokémon Luna, Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna. Selezionate Dono Segreto dal menu di avvio. Selezionate Ricevi dono. Selezionate Tramite Internet, poi Sì, quindi nuovamente Sì per collegarvi a Internet. Attendete mentre avviene il trasferimento del Pokémon leggendario. Parlate al postino o alla postina che troverete in qualsiasi Centro Pokémon per ricevere il Pokémon leggendario. Salvate il gioco!

Zekrom avrà queste caratteristiche:



Pokémon Ultrasole

Livello : 100

: 100 Abilità : Teravolt

: Teravolt Strumento : Tappo d'oro

: Tappo d'oro Mosse: Incrotuono, Lucesiluro, Oltraggio, Pietrataglio

Pokémon Sole

Livello : 60

: 60 Abilità : Teravolt

: Teravolt Mosse: Lacerazione, Cozzata Zen, Incrotuono, Dragartigli

Reshiram, invece, avrà le seguenti:



Pokémon Ultraluna

Livello : 100

: 100 Abilità : Piroturbina

: Piroturbina Strumento : Tappo d'oro

: Tappo d'oro Mosse: Incrofiamma, Fuocoblu, Dragobolide, Geoforza

Pokémon Luna

Livello : 60

: 60 Abilità : Piroturbina

: Piroturbina Mosse: Lacerazione, Extrasenso, Incrofiamma, Dragopulsar

Non lasciatevi sfuggire quest'opportunità. Cogliamo l'occasione per segnalare che questo mese potrete ottenere anche un Poipole Cromatico, iscrivendovi al Club Allenatori di Pokemon, e Zeraora, recandovi presso i rivenditori convenzionati (come GameStop).