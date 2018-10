Pokémon Ultrasole e Ultraluna festeggiano Halloween con la Coppa Horror Ultra

Mancano poche settimane al lancio di Pokémon Let's Go Pikachu! e Pokémon Let's Go Eevee!, ma Game Freak non si è certo dimenticata di Pokémon Ultrasole e Ultraluna per Nintendo 3DS. Il 26 ottobre prenderà il via la Gara Online Coppa Horror Ultra che permetterà di vincere un Mimikyu cromatico.

La Coppa Horror Ultra utilizzerà il formato della Lotta in Singolo e sarà accessibile solamente ai Pokémon più spaventosi di sempre. La sfida vedrà come protagonisti moltissimi Pokémon di tipo Spettro (come Palossand), Pokémon dall'aspetto inquietante (come Lycanroc Forma Notte) e persino Pokémon come Pikachu e Eevee che amano indossare costumi per occasioni speciali come questa. Questa sfida sarà caratterizzata persino dalla presenza di alcuni spaventosi Pokémon misteriosi.

I giocatori che si qualificheranno nella Gara Online Coppa Horror Ultra riceveranno un Mimikyu cromatico. Per qualificarsi, bisognerà portare a termine almeno tre incontri. Sarà possibile ricevere Mimikyu cromatico indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta. La gara avrà luogo dalle ore 02:00 di venerdì 26 ottobre alle ore 01:59 di lunedì 29 ottobre. Sarà possibile partecipare a un massimo di 15 lotte al giorno, con l'opportunità, però, di recuperare nel giorno successivo le sfide non disputate.

Pokémon Ultrasole e Ultraluna sono disponibili esclusivamente per le console della famiglia 3DS. Ricordiamo che fino al 15 novembre è possibile ottenere Zeraora visitando i negozi aderenti (come GameStop), mentre accedendo a Nintendo Network entro il 21 ottobre otterrete Zekrom e Reshiram.