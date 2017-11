Pokemon Ultrasole e Ultraluna: Guida, 10 consigli e strategie utili per iniziare

sono finalmente disponibili su Nintendo 3DS. I giochi introducono numerose novità rispetto a Sole e Luna, con tanti nuovi mostri da catturare, inedite attività disponibili in giro per Alola e la possibilità di ottenere tutti idelle generazioni precedenti, dalla prima alla sesta.

In questa guida troverete dunque degli utili consigli che vi aiuteranno ad iniziare la vostra avventura con il piede giusto.

Scegliete il vostro starter con attenzione

Pokemon Ultrasole e Ultraluna vi permettono di scegliere uno starter tra Rowlet, Litter e Popplio con il quale iniziare la vostra avventura. Rowlet è un piccolo gufo di tipo Erba/Volante, Litten è un Pokémon di tipo Fuoco ed è ispirato ad un gatto soriano, mentre Popplio è un Pokémon di tipo Acqua e riprende le fattezze di un’otaria. I tre mostriciattoli presentano delle statistiche piuttosto interessanti che ben si adattano alle varie esigenze degli allenatori: ad esempio, Litten è piuttosto efficace negli attacchi fisici, mentre Popplio è specializzato nell’esecuzione di mosse speciali. Rowltet è invece il più equilibrato tra i tre. Non prendete questa scelta a cuor leggero ma analizzate piuttosto le diverse incognite, basandovi sul vostro stile di gioco.

Incrementate la velocità dei testi

Ultrasole e Ultraluna offrono ai giocatori la possibilità di incrementare la velocità di scorrimento del testo, rendendo in tal modo il gameplay più scorrevole. Non dovrete far altro che premere il tasto X sul vostro 3DS e selezionare la voce Opzioni, aprendo in tal modo il menu di gioco. A questo punto, potrete modificare la velocità dei testi, adattandola alle vostre esigenze. Ultrasole e Ultraluna vi permettono inoltre di eliminare le animazioni dei combattimenti, rendendo il tutto più immediato.

Coccolate i vostri Pokemon

Ultrasole e Ultraluna vi permettono di utilizzare la stilo del vostro 3DS per accarezzare e nutrire i Pokemon appartenenti alla vostra squadra. In tal modo, i mostriciattoli svilupperanno con voi un profondo legame e il loro rendimento in battaglia migliorerà di conseguenza. A volte riusciranno, ad esempio, a evitare le offensive avversarie, oppure resisteranno a un colpo che, normalmente, li avrebbe mandati al tappeto. Questa funzione vi consentirà inoltre di curare i mostriciattoli colpiti da attacchi velenosi o soporiferi, rendendo l’utilizzo di pozioni pressoché superfluo.

Cercate di creare un team eterogeneo

Se desiderate avere successo nel gioco dovrete creare un team eterogeneo, in grado di rispondere efficacemente agli attacchi provenienti da Pokemon di ogni tipo. In questo modo potrete affrontare tutti i vostri rivali a testa alta, godendo di buone probabilità di vittoria. Ovviamente, cercate di misurarvi con avversari alla vostra portata, altrimenti ne ricaverete un beneficio minimo, facilmente trascurabile.

Inviate i vostri Pokemon al Poke Resort

Grazie alla funzione Poke Resort, i mostriciattoli depositati nei Box del PC verranno trasferiti in un arcipelago virtuale e potranno partecipare a spedizioni, allenarsi e dedicarsi a numerose attività secondarie. Se custodite numerosi Pokemon nei Box del PC, potrete ampliare gli isolotti e crearne di nuovi: così facendo, sarete in grado di ottenere strumenti inediti e potrete far allenare i vostri Pokemon nella più completa autonomia. Alcuni mostriciattoli residenti nell'Isolotto Passatempo potranno inoltre decidere di unirsi alla vostra squadra e proseguire l’avventura insieme a voi.

Recatevi al Festival Plaza

Tutte le funzioni di comunicazione di Pokemon Ultrasole e Ultraluna, come le lotte e gli scambi, sono riunite nel Festival Plaza, un centro in cui potrete interagire con Allenatori provenienti da ogni parte del mondo. Questa località vi permetterà inoltre di svolgere numerose attività bonus e guadagnare speciali monete che potranno essere utilizzate per acquistare nuovi ed utili strumenti. Potrete inoltre prendere parte ad una grande lotteria che vi consentirà di guadagnare premi casuali. Ricordatevi di accedere al Festival Plaza ogni giorno e di partecipare alle attività proposte nell’area: in tal modo potrete accumulare oggetti di varia natura e valore.

Non evitate l'erba alta

In genere, le prime aree erbose presentano spesso mostriciattoli deboli e piuttosto comuni, tutt’altro che utili per la propria squadra. Tuttavia, Ultrasole e Ultraluna offrono alcuni Pokemon piuttosto interessanti sin dai primi minuti di gioco, perciò recatevi nell’erba alta ed esplorate con attenzione il territorio circostante. In tal modo potrete inoltre far allenare i vostri Pokemon, che acquisiranno nuovi punti esperienza e saliranno di livello.

Parlate con tutti

Ogni città è colma di persone di ogni età: parlate con tutti e prestate attenzione alle loro storie. La maggior parte degli abitanti non avrà molto da dirvi, ma alcuni cittadini vi consegneranno degli oggetti piuttosto interessanti, che vi permetteranno di curare un Pokemon ferito o, ancora, di far evolvere uno dei vostri mostriciattoli. Altri individui vi assegneranno invece dei compiti speciali che, se portati a termine, vi permetteranno di accedere a ricompense di vario genere.

Andate a pesca

Dopo aver acquistato una canna da pesca, potrete passare del tempo a pescare in riva al mare. Quando vedrete delle bollicine sulla superficie dell’acqua, dovrete approfittarne: in questi punti si nascondono spesso tesori rari e di grande valore come, ad esempio, le perle. Queste vi permetteranno di guadagnare una discreta somma di denaro, da investire nell’acquisto di pietre evolutive e oggetti per la cura dei Pokemon.

Utilizzate il Fotoclub di Alola

Il Fotoclub, introdotto con Ultrasole e Ultraluna, vi permette di scattare numerose foto assieme ai vostri Pokemon, da personalizzare con filtri ed effetti di ogni genere. Le immagini potranno poi essere condivise con tutta la community di gioco, in modo da ottenere interessanti benefici in-game. Le foto scattate con lo strumento Fotoclub rafforzeranno infatti il legame con i vostri Pokemon, che risulteranno più efficaci in battaglia.