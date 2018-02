Pokemon Ultrasole e Ultraluna: Heatran e Regigigas distribuiti gratis dall'1 al 24 marzo

ha annunciato che dall'1 al 24 marzo i due Pokemon Leggendariverranno distribuiti gratuitamente per tutti gli utenti di Pokemon Ultrasole e Ultraluna (e Pokemon Sole e Luna).

Le due creature leggendarie verranno rese disponibili tramite il Nintendo Network, dunque basterà collegarsi alla rete con il proprio Nintendo 3DS tra l'1 e il 24 marzo e ricattare il regalo: i giocatori di Pokemon Ultrasole e Sole saranno in grado di ottenere Regigigas, mentre gli utenti di Pokemon Ultraluna e Luna potranno ricevere Heatran.

In cima alla notizia trovate un nuovo video di The Pokemon Company in cui vengono descritte le caratteristiche di Heatran e Regigigas.