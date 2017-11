Pokemon Ultrasole e Ultraluna: la prima Missione Globale si è rivelata un fallimento

I primi giorni disono stati ravvivati dalla prima Missione Globale del gioco, attiva dal 16 al 28 novembre, che richiedeva agli allenatori di tutto il mondo di catturare complessivamente 10 milioni di mostriciattoli.

Pare tuttavia che le cose non siano andate nel verso giusto: l'evento si è rivelato un fallimento poiché i giocatori non sono stati in grado di raggiungere l'obiettivo fissato da Game Freak, fermandosi a poco meno di 5 milioni e mezzo di Pokémon catturati. Gli allenatori possono consolarsi con 1000 FP, che diventano 2000 con un account Pokémon Global Link attivo. Potranno provare a rifarsi dal 12 al 27 dicembre, periodo nel quale sarà attiva la Seconda Missione Globale, i cui dettagli sono ancora avvolti nel mistero, ma che a giudicare dal nome richiederà di surfare con Mantine.

Pokémon Ultrasole e Ultraluna sono disponibili esclusivamente per le console della famiglia 3DS. In Italia non hanno faticato a conquistare la testa della classifica settimanale, mentre in Giappone sono stati in grado di vendere ben 1,2 milioni di copie in appena tre giorni. Se non sapete come attivare un account Global Link e partecipare alle Missioni Globali vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra pratica guida.