Pokemon Ultrasole e Ultraluna: trailer di lancio italiano

A partire da oggi, venerdì 17 novembre,sono ora disponibili in Italia su tutte console della famiglia 3DS e 2DS. Per festeggiare l'evento, Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio italiano dei due nuovi giochi Pokemon.

Pokemon Ultrasole e Ultraluna presentano una nuova storia che vi permetterà di scoprire nuovi segreti sulla reglione di Alola, inoltre faranno la loro comparsa Pokemon inediti mai visti in Sole e Luna, oltre alle versioni Ultra di mostri già noti e alle potentissime Mosse Z.

I due nuovi titoli della serie Pokemon sono disponibili in formato retail e digitale scaricabili dal Nintendo eShop europeo. Per saperne di più vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Pokemon Ultrasole e Ultraluna, in attesa della recensione completa.