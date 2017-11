Pokemon Ultrasole e Ultraluna: tutti i Codici QR da usare con lo Scanner Isola

Una delle caratteristiche di, portate dai precedenti capitoli, è quella di poter scannerizzare Codici QR in modo da ottenere Pokémon, e cercare dipiù in fretta. Per poterlo fare dovrete sbloccare la funzionalità, che comunque avrete molto presto nel gioco.

La buona notizia è che tutti i Codici QR usciti per Sole e Luna sono compatibili anche per Ultrasole e Ultraluna. Ecco quindi una raccolta che li comprende tutti. Non dovrete fare altro che scannerizzarli dal Menu. Usando questi codici QR però, avrete un altro beneficio.

Lista dei Pokémon ottenibili attraverso lo Scanner Isola

Lo Scanner Isola di Ultrasole ed Ultraluna funziona in maniera differente rispetto a Sole e Luna. Infatti, i Pokémon che potrete incontrare, saranno basati sul luogo e il giorno in cui vi troverete. Ecco quindi una lista per facilitarvi la ricerca:

Isola Mele Mele

Charmander – Percorso 3 di domenica

Squirtle – Grotta Pratomare di lunedì

Onix – Collina Diecicarati di martedì

Horsea – Baia Kala’e di mercoledì

Scatterbug – Hau’oli di giovedì

Bulbasaur – Percorso 2 di venerdì

Litwick – Cimitero di Hau’oli di sabato

Isola Akala

Ralts – Percorso 6 di domenica

Spheal – Percorso 7 di lunedì

Combusken – Percorso 8 di martedì

Honedge – Punta Akala di mercoledì

Beedrill – Percorso 4 di giovedì

Grovyle – Percorso 5 di venerdì

Marshtomp – Collina Scrosciante di sabato

Isola Ula’ula

Rhyhorn – Monte Tepore di domenica

Swinub – Villaggio Tapu di lunedì

Prinplup – Percorso 16 di martedì

Grotle – Prato Ula Ula di mercoledì

Pigeot – Percorso 10 di giovedì

Mdiferno – Percorso 11 di venerdì

Axeew – Picco Hokulani di sabato

Isola Poni

Eelektross – Foresta di Poni di domenica

Aggrdi – Prateria di Poni di lunedì

Rotom – Erta di Poni di martedì

Leavanny – Prato Poni di mercoledì

Chesnaught – Isola Exeggutor di giovedì

Greninja – Piana di Poni di venerdì

Delphox – Via Antica di Poni di sabato

Come ottenere Pokémon rari utilizzando lo Scanner Isola

Ogni volta che raggiungerete dieci scansioni dei Codici QR, potrete avviare uno Scanner Isola. Grazie a questo potrete far comparire un Pokémon raro sull’isola dove sarete. Questo Pokémon sarà un esemplare che di solito non è possibile trovare ad Alola. Ad esempio potrete trovare Pokémon classici come Charmender, Squirtle, Bulbasaur. Però ci sarà una limitazione. Infatti il limite massimo giornaliero di scansioni QR sarà di dieci, e quindi potrete usare lo Scanner Isola solo una volta al giorno.

Dovrete però stare attenti a dove avviare lo Scanner Isola. Infatti, a seconda della zona dove sarete, il Pokémon sarà del livello a cui abitualmente troverete i Pokémon del luogo. Inoltre, non tutti i Pokémon non presenti ad Alola potranno essere fatti spawnare, ma saranno un numero limitato, con molti starter delle generazioni precedenti.