Pokemon Ultrasole e Ultraluna ha venduto 1,199,814 copie al lancio in Giappone

Secondo i dati diffusi da Famitsu,hanno venduto complessivamentenei primi tre giorni di commercializzazione in Giappone.

Il dato include le copie fisiche, le unità vendute in bundl e le carte prepagate ma non i download dal Nintendo eShop. Pokemon Ultrasole e Ultraluna hanno spinto anche le vendite delle console della famiglia 3DS (New 3DS, New 3DS XL, 2DS e 2DS XL), le quali hanno raggiunto quota 40.582 pezzi venduti contro le 18.687 unità della settimana precedente.

I due nuovi giochi Pokemon sembrano aver riscosso dunque un ottimo successo in Giappone, Ultrasole e Ultraluna sembrano destinati a diventare due dei titoli più popolari della stagione natalizia.