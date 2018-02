Pokémon Ultrasole e Ultraluna: al via la distribuzione gratuita di Palkia e Dialga

hanno ufficialmente dato il via alla distribuzione gratuita dei Pokémon leggendariall'interno dei negoziche partecipano all'iniziativa.

Tutti gli allenatori interessati avranno tempo fino al 28 febbraio per dirigersi in uno dei punti vendita della catena e richiedere un codice con cui ottenere Palkia per Pokémon Ultrasole o Pokémon Sole, oppure Dialga per Pokémon Ultraluna o Pokémon Luna. I codici ottenuti dovranno essere utilizzati entro il 28 maggio 2018.

Ecco come utilizzare i codici nei giochi:

Selezionate "Dono Segreto" nel menu di avvio, poi "Ricevi dono". Selezionate "Tramite codice seriale/password", poi "Sì", quindi nuovamente "Sì" per collegarvi a Internet. Inserite il vostro codice. Attendete mentre avviene il trasferimento di Palkia o Dialga. Parlate al postino o alla postina che troverete in qualsiasi Centro Pokémon per ricevere Palkia o Dialga. Non dimenticare di salvare il gioco!

In calce trovate un'immagine con il riepilogo delle statistiche e delle abilità dei Pokémon leggendari in questione. Vi ricordiamo che Pokémon Ultrasole/Ultraluna e Pokémon Sole/Luna sono disponibili esclusivamente sulle console della famiglia 3DS.