Pokémon Ultrasole e Ultraluna: al via la prima Missione Globale

sono finalmente disponibili all'acquisto, e il loro debutto è stato accompagnato dall'inizio della prima

Le Missioni Globali, già introdotte in Pokémon Sole e Luna, richiedono all'intera comunità di giocatori di collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune. Nel caso specifico, gli sviluppatori di Game Freak hanno sfidato gli allenatori di tutto il mondo a catturare complessivamente la bellezza di 10 milioni di Pokémon!

L'evento, partito ieri 17 novembre per celebrare l'uscita del gioco, sarà attivo fino a lunedì 27 novembre. Purtroppo, nel momento in cui vi scriviamo non siamo a conoscenza della ricompensa che sarà possibile ottenere in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Buona fortuna!

Pokémon Ultrasole e Ultraluna sono disponibili esclusivamente sulla console della famiglia 3DS. Il supporto alla Banca Pokémon, invece, arriverà alla fine del mese.