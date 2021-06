Pokemon Unite: 30 minuti di gameplay su Nintendo Switch

Un nuovo Network Test di Pokemon Unite si sta svolgendo in queste ore in Giappone e il canale YouTube Nintendo Hall ne ha approfittato per pubblicare un video della durata di 30 minuti che mostra il gioco in azione su Switch.

Pokemon Unite è un MOBA ambientato nel mondo della serie ideata da Game Frak, in un recente evento in streaming gli sviluppatori hanno confermato l'elenco dei mostri di Pokemon Unite disponibili al lancio:

Pokemon Unite Roster

Absol

Charizard

Lucario

Machamp

Mr.Mime

Ninetales di Alola

Pikachu

SlowBro

Snorlax

Talonflame

Venasaur

Wigglytuff

Cinderace

Cramorant

Crustle

Eldegoss

Garchomp

Gengar

Greninja

Sviluppato da TiMi Studios (team noto per Arena of Valor, Contra Return, Call of Duty Mobile, Saint Seiya Awakening e il prossimo Metal Slug Code J), Pokemon Unite si focalizza sulle battaglie in gruppo (5v5) proponendo meccaniche di gioco simili a quelle dei MOBA più celebri. Pokemon Unite sarà disponibile a luglio su Nintendo Switch e arriverà a settembre anche su iOS e Android. Confermato il supporto per la chat vocale e il cross-play su tutte le piattaforme citate.

Con Pokemon Unite, The Pokemon Company vuole espandere ulteriormente l'universo dei Pokemon presentando una produzione inedita per i mostriciattoli, che nel corso degli anni sono stati protagonisti non solo di giochi di ruolo ma anche di rompicapo e avventure, con una serie di spin-off usciti su tutte le principali console Nintendo, smartphone e tablet.